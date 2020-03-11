أصيبت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورونا، حسب ما كشفت عنه الحكومة البريطانية، أمس. بدورها، أعلنت الوزيرة دوريس، في بيان، إصابتها، قائلة: “يمكنني أن أؤكد أنني أثبتت إصابتي بكورونا. وبمجرد إخباري أخذت جميع الاحتياطات الموصى بها وقمت بعزل نفسي في المنزل”. يشار إلى أن دوريس شاركت في إحدى التظاهرات، بمقر الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، بحضور رئيس الوزراء، بوريس جونسون، وكانت مسؤولة عن جزء من جهود مكافحة الفيروس. وذكرت صحيفة “ذا تايمز” أن المسؤولة البريطانية التقت مئات الأشخاص في البرلمان، الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء جونسون.