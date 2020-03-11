في الوقت الذي يحاول العراق جاهدا اتخاذ إجراءات لمكافحة كورونا عبر إغلاق منافذه الحدودية مع إيران، وإيقاف المدارس، وتعليق صلاة الجمعة في بعض المدن مؤقتا، تزداد الشائعات غير الواقعية التي تتحدث عن علاجات للمرض، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة فيديوهات في العراق تستهين بخطورة فيروس كورونا وسبل الوقاية منه. كما دخل على خط تلك الأزمة الصحية بعض رجال الدين، ما عقد المشهد أكثر، إذ دعا بعضهم إلى حرق وتبخير الأعشاب، بينها “مادة الحرمل” داخل المستشفيات على سبيل المثال، في حين تحدث آخر عن ضرورة رفع رايات تحمل صور أئمة فوق المستشفيات كي لا يصاب الناس بالمرض. ولعل آخر تلك “المقترحات” ما قاله رجل دين بالتجمع في المراقد والمزارات الدينية في العراق، “إن المرض لن يتفشى لو تجمع الناس بشكل كبير في المراقد الدينية لأنها ستكون حامية لهم”، معتبرا أن هذا الفيروس لا يصيب “أصحاب الإيمان”، بحسب قوله.