علق سكان ولاية بسكرة آمالا كبيرة على زيارة وزير الداخلية، التي تعد الأولى له بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كانوا يمنون النفس بالاستفادة من مشاريع نوعية طالما انتظروها، كالطريق الوطني رقم 3 نحو الجنوب أو كلية للطب وغيرها، لكن الزيارة اقتصرت على تدشين مقرين لأمن الدائرة يوجدان حيز الاستغلال بدائرتي أورلال ومشونش، ومقر لمديرية الحماية المدنية دخل الخدمة هو الآخر. ورغم الصخب الذي رافق الزيارة، إلا أن المواطن استفاد فقط من حملة النظافة التي شملت المحاور التي مر بها الوزير خاصة بناحية أوماش، أورلال، الحوش وسيدي عقبة، حيث تم طلاء الأرصفة وغرس الأشجار ومسح مكب للنفايات عمر طويلا بطريق الحوش.