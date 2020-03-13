تسبب غضب واستياء عدد من أرباب العائلات القاطنين قرب الطريق الوطني رقم 28 بمدينة الجزار في ولاية باتنة، في إلغاء زيارة الوالي، بعد خروجهم إلى الشارع للاحتجاج وهم يحملون لافتات يناشدون السلطات من خلالها تزويدهم بشبكتي الكهرباء والغاز. وقال هؤلاء إن احتجاجهم ليس ضد الوالي ولكنهم حاولوا فقط أن يوصلوا له مطالبهم دون تزييف للحقائق. فهل سيتحرى الوالي سبب هذا الاحتجاج لدى السلطات المحلية أم أنه سيلجأ إلى برمجة زيارة فجائية للوقوف شخصيا على ما لا تراه العين خلال الزيارات الرسمية؟