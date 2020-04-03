قررت السلطات الهندية إخضاع مئات من منتسبي ”جماعة التبليغ”، منهم جزائريون شاركوا في مؤتمر للجماعة بضواحي العاصمة نيودلهي، للحجر الصحي بسبب الاشتباه في إصابة عشرات منهم بعدوى كورونا ومسؤوليتهم عن تفشيها.

وقالت السلطات الهندية قبل يومين إن عدد الإصابات قفز بأكثر من النصف بسبب حالات عدوى بين أشخاص حضروا صلوات ومجالس في مقر جماعة التبليغ بأحد أحياء دلهي المزدحمة أو اختلطوا بهم بعد ذلك. ونقلت مصادر إعلامية هندية أن حوالي 9 آلاف شخص على صلة بهذه السلسلة لم يتم التوصل إليهم، منهم ألفان من مسؤولي ”جماعة التبليغ” والباقون من مخالطيهم. وتعتبر ”جماعة التبليغ” من أكبر حركات الدعوة في جميع أنحاء العالم ووجه زعيمها ”مولانا سعد الكاندهلوي” رسالة صوتية لأتباعه يطلب منهم التعاون مع الحكومة لمكافحة المرض. وأحصت السلطات الهندية مشاركة أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبلجيكا، وإندونيسيا، وقرغيستان، وبنغلاديش، وتنزانيا والجزائر، زيادة على مواطنين هنود في المؤتمر أغلبهم دخلوا بتأشيرات سفر سياحية. وبحسب موقع نيوز 18 الهندي، فإن 7 جزائريين شاركوا في هذا المؤتمر.