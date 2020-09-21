أعلنت بريد الجزائر عن الرزنامة الجديدة لتواريخ صب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق وتوزيعها على الأيام تسهيلا لسحبها على مستوى المكاتب البريدية.

وأوضح بيان بريد الجزائر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" أن هذا الإجراء جاء من تسهيل عملية سحب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق والتكفل الأمثل بهم على مستوى مكاتب البريد.

الرزنامة الجديدة

· الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم في 20 من كل شهر

- الذين يحوزون على أخر رقم في حسابهم البريدي الجاري 0 أو 1 فإن تاريخ صب معاشاتهم سيصبح في 18 من كل شهر.

- الذي يحوز على أخر رقم في الحساب البريدي الجاري 2 و3 و4 و5 فإن تاريخ صب معاشاتهم سيصبح في الـ19 من كل شهر.

- حامل لأخر رقم 6 و 7 و 8 و 9 فسيكون تاريخ صب معاشاتهم في 20 من كل شهر.

· الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم في 22 من كل شهر فينقسمون إلى:

- الذين يحوزون على أخر رقم في الحساب البريدي الجاري 0 و 1 و 2 و 3 فسيتقاضون معاشاتهم في 19 من كل شهر.

- الذين يحوزون على رقم 4 فيتلقون معاشهم يوم 20 من كل شهر.

- الذين يحملون أرقام 5 و6 فيتلقون معاشاتهم في 21 من كل شهر.

- أرقام 7 و8 و9 فيستلقون معاشاتهم في 22 من كل شهر.

الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم في 24 من كل شهر :

- الذين يحوزون على أخر رقم 0 و 1 في فيتقاضون معاشاتهم في يوم 20 من كل شهر.

- أرقام 2 و3 فيتقاضون معاشاتهم يوم 21 من كل شهر.

- أصحاب رقم 4 و5 معاشاتهم في 22 من كل شهر.

- رقمي 6 و7 فيتقاضون معاشاتهم في 23 من كل شهر

- أصحاب رقم 8 و9 معاشاتهم في 24 من كل شهر.

الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم في 26 من كل شهر

- الذين يحوزون على أخر رقم 0 و 1 يتقاضون معاشاتهم في 22 من كل شهر.

- رقمي 2 أو 3 فيتقاضون معاشاتهم في 23 من كل شهر.

- رقمي 4 و 5 فيتقاضون معاشاتهم يوم 24 من كل شهر.

- الأرقام 6 و7 فيتقاضون معاشاتهم يوم 25 من كل شهر.

- 8 و9 فسيكون تاريخ صب معاشاتهم يوم 26 من كل شهر.