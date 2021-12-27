يتعرض الجلد للجفاف نتيجة تعرضه لأسباب عديدة من ضمنها تغيرات الفصول إلى فصل الشتاء تحديدًا، والمبرر لذلك تعرض البشرة للهواء الجاف في فصل الشتاء بشكل كبير مما يزيد من جفافها.

من ناحية أخرى معاكسة تمامًا يتعرض الجلد للماء بكميات كبيرة في الشتاء، نظرًا لتعرضه للمطر مما يسبب جفاف الجلد في الشتاء بالإضافة إلى خشونة ملمسه.

أعراض جفاف الجلد في الشتاء

تعد مشكلة جفاف الجلد من المشاكل المؤقت المرتبطة بسببها، مثل: جفاف الجلد في الشتاء تحديدًا، ويتميز الجلد بظهور بعض الأعراض على المصاب أهمها:

شعور المريض بشد وعدم مرونته في جلده.

ظهور الجلد بملمس خشن.

حكة في المنطقة الجافة.

ظهور تشققات.

احمرار في المنطقة وتغير لون الجلد.

نزول الدم من المنطقة الجافة في حال وجود تشققات عميقة غالبًا.

- نصائح للحماية من جفاف الجلد في الشتاء:

1. تغيير نوع الصابون الخاصة بك

قد تبدو الصابونة عميقة التنظيف مناسبة جدًا في فصل الصيف، لكن الأمر مختلف كليًا في فصل الشتاء حيث يقضي الصابون عميق المفعول على الزيوت الموجودة في البشرة بشكل طبيعي، مما يسبب جفافها، عوضًا عن ذلك يمكن استخدام صابون لطيف المفعول على البشرة ويحتوي على مرطب.

2. التحضير للاستحمام مثل حمام الطفل

تبدو فكرة جيدة لو قمت بتدفئة مكان الاستحمام قبل الاستحمام، واختيار مياه دافئة مناسبة لدرجة حرارة الجسم، اجتنب المياه الساخنة جدًا لأنها لا تناسب درجة الترطيب الطبيعية للجسم وتسبب جفافها.

3. التنشيف بعد الاستحمام ثم الترطيب

بعد الاستحمام يكون الجسم مفتوح المسامات، وهو الوقت المناسب للترطيب، لذا قم بتنشيف الجلد كامل بالمنشفة ثم ضع مرطب خالي من العطور والألوان على جسمك واجتنب وضع المقشرات.

- علاج جفاف الجلد في الشتاء:

1. اختيار مرطب مناسب

استشر طبيبك في اختيار مرطب مناسب للشتاء عن طريق احتوائه على زيوت معينة وزبدة الشيا.

ينصح باستخدام المرطب يوميًا وبعد كل استحمام، يمكن استخدام الفازلين كمرطب حيث يبقى فترة ترطيب أطول على الجلد من غيره لكن قد لا يستسيغ ملمسه البعض فيستبدل بكريم مناسب.

2. تقصير مدة الاستحمام

ينصح بالاستحمام لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق مع الابتعاد عن المياه الحارة جدًا في الاستحمام.

3. الابتعاد عن المقشرات القاسية

ينصح بتجنب استخدام المقشرات والغسولات التي تحتوي على كحول، حيث تقوم بزيادة جفاف البشرة، كما ينصح باستخدام جل الاستحمام عوضًا عن الصابون الصلب واختيار الغسولات الخالية من العطر والكحول.

- مضاعفات جفاف الجلد:

الأكزيما: حيث يؤدي الجفاف الشديد في الجلد إلى احمراره وتشققه وتعرضه للالتهاب مما يسبب الأكزيما.

العدوى الميكروبية: يساعد جفاف الجلد على دخول البكتيريا ونموها وإحداث التهابات عديدة في البشرة.