ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية بأن الدولي الجزائري ، نجم نادي "مانشستر سيتي"، رياض محرز عقد قرانه على عارضة الأزياء تايلور وارد في حفل صغير وعلى الطريقة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محرز ووارد سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة.

وأوضح مصدر مقرب للصحيفة أن محرز وتايلور "متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج أواخر العام الماضي"، مضيفا أن "حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا".

وأظهرت اللقطات اللي أخذت للحفل الصغير أن اللاعب الجزائري قدم خاتم هدية زفاف لتايلور قدرت قيمته بـ400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.

كما ذكرت مصادر الصحيفة أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.