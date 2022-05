Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, mercredi à Constantine, que "le peuple algérien uni" est "assez lucide" pour comprendre "les conspirations qui se trament contre lui", saluant sa "clairvoyance" qui lui ont permis de déjouer "toutes les manœuvres qui visaient à plonger le pays dans le chaos" et à "mettre en péril son unité territoriale et populaire", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Soucieux de préserver cette souveraineté et cette indépendance, dont nous nous apprêtons à célébrer le 60e anniversaire de leur recouvrement, le peuple algérien uni, fidèle à lui même, et imbu de ses valeurs nationales, est assez lucide pour comprendre, sous tous leurs angles, les conspirations qui se trament contre lui, aussi bien dans la sphère publique que privée", a souligné le Général de Corps d'Armée, lors d'une rencontre avec les cadres et personnels de la 5e Région militaire.

Lors de cette rencontre suivie par visioconférence par l'ensemble des unités de la Région, le Chef d'Etat-Major de l'ANP a soutenu que "c'est ainsi qu'il (le peuple algérien) a pu déjouer, avec sagesse et clairvoyance, toutes les manœuvres qui visaient à plonger le pays dans le chaos, à mettre en péril son unité territoriale et populaire et à saper les fondements de l'Etat-nation, et ce, au service d'agendas et d'objectifs obscurs", affirmant qu'"il s'agit là d'une preuve indéniable de la cohésion de notre peuple, toujours éveillé aux manigances de ces ennemis".