"هيليوبوليس"عبر منصات شاهد ونيتفليكس قريبا

كشف، المخرج جعفر قاسم، أن فيلم "هيليوبوليس" سيتم عرضه السنة القادمة عبر منصة شاهد، فيما يتوقع عرضه أيضا، عبر منصة نيتفليكس بالترجمة النصية.

وقال جعفر قاسم، في تصريح لقناة الجزائر الدولية، أنه يسعى لإعطاء الفيلم بعدا دوليا، من خلال عرضه في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية وتم اختياره في قائمة الأوسكار.

كما لقي إقبالا كبيرا لدى عرضه في معهد العالم العربي بباريس. وأضاف، جعفر قاسم، إن فيلم هيليوبوليس سيتم توزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل شركة توزيع الأفلام " كلينيك" ومقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما سيتم عرضه في قاعة " عقيل" وهي أكبر قاعات العرض السينمائي بدبي.

للإشارة، فإن "هيليوبوليس" هو فيلم دراما جزائري من إخراج جعفر قاسم سنة 2020، وبطولة كل من مراد أوجيت، وسهيلة معلم، وفضيل عسول، ونصر الدين جودي، وعزيز بوكروني. تم اختياره لتمثيل الجزائر في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93.