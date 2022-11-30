أول طاقم تحكيم نسائي خالص بالمونديال

تم اختيار أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال، وذلك بمناسبة مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم غدا الخميس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الثلاثي ستيفاني فرابار ونيوزا باك وكارين دياز سيصنعن الحدث بهذه المسؤولية.

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وسيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاما البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز. كما تشارك في البطولة في قطر سليمة موكانسانجا من رواندا وياماشيتا يوشيمي من اليابان.