فوز تاريخي .. وإقصاء مر للمنتخب التونسي (فيديو)

أقصي المنتخب التونسي، اليوم الأربعاء، من الدور الأول لكأس العالم 2022 رغم فوزه التاريخي على بطل العالم فرنسا بنتيجة هدف مقابل صفر، في إطار مقابلات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

ووسط حضور جماهيري تونسي غفير على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، استغل "نسور قرطاج" دخول "الديكة" بتشكيلة بديلة من أجل تحقيق فوز سيبقى في التاريخ بهدف سجله وهبي الخزري في الدقيقة 58 بعد عمل فردي مميز.

وفي الوقت الذي كان التونسيون يحتفلون بهدف التقدم في شباك الحارس مانداندا، وصلت أخبار سيئة من ملعب الجنوب الذي احتضن المواجهة الثانية عن المجموعة بين الدنمارك وأستراليا بعدما تقدم "الكنغر" عن طريق ماتيو ليكي في الدقيقة 60.

ورغم استعانة المدرب ديشامب بلاعبيه الأساسيين، على رأسهم النجم مبابي، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حيث ألغى "الفار" هدف غريزمان في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، ليصفر الحكم نهاية المقابلة بتصفيقات حارة للجمهور الحاضر بالملعب رغم الحسرة على تضييع المنتخب التونسي التأهل بعد فوز أستراليا على الدنمارك (1-0).

وبهذا يختتم المنتخب التونسي مشاركته في المونديال العربي بأربعة نقاط بعد تعادل ضد الدنمارك (0-0) وانتصار على فرنسا (1-0)، مقابل هزيمة ضد أستراليا (0-1)، محتلا المركز الثالث في المجموعة خلف فرنسا (6 نقاط) المتصدرة بفارق الأهداف على حساب الوصيفة أستراليا.

وكان نسور قرطاج أقرب من أي وقت مضى من تحقيق إنجاز التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في التاريخ خلال سادس مشاركة مونديالية لولا الهزيمة غير المتوقعة ضد أستراليا في الجولة الثانية، التي كانت حاسمة في حسابات الورقة الثانية في المجموعة.