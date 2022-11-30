خطأ فادح لقناة فرنسية خلال مقابلة تونس

وقعت قناة "تي أف 1" الفرنسية في خطأ فادح خلال مقابلة المنتخب الفرنسي مع نظيره التونسي، اليوم الأربعاء، في ختام مقابلات الدور الأول من المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022.

وقطعت القناة البث بعد تسجيل المهاجم غريزمان هدف لصالح "الديكة" في الوقت بدل الضائع، معلنة نهاية المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، في حين كان الحكم ينتظر قرار "الفار" الذي ألغى الهدف بعدها بداعي التسلل وفوز نسور قرطاج (1-0).

وبعد فاصل إشهاري، اعترف صحفيو القناة في الأستوديو التحليلي للمواجهة بالخطأ الفادح، حيث قال أحدهم : "كنا نظن أن الأمر انتهى، كان الجميع في طريق العودة إلى غرفة تبديل الملابس .. لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً عندما ذهب الحكم النيوزيلندي لاستشارة حكم الفيديو المساعد، قيل له بعد وقت طويل جدًا أن هناك تسللًا".

وأضاف المتحدث "نقدم الاعتذار على الطريقة التي أعلنت بها نهاية المباراة وحرمان المشاهدين الفرنسيين أو التونسيين من النتيجة النهائية".

وتلقت القناة الأكثر متابعة في فرنسا خلال المونديال وابلا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي واصفين ما حدث بفضيحة العام فيما شبه أحدهم القناة بالحكم الزامبي سيكازوي الذي أعلن نهاية مقابلة تونس مالي في كأس إفريقيا الفارطة قبل انتهاء الوقت الأصلي.