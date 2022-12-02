مونديال قطر: مباريات اليوم

تختتم اليوم الجمعة، مباريات دور المجموعات في مونديال قطر بعد أن تخوض منتخبات المجموعتين السابعة والثامنة مبارياتها ضمن الجولة الأخيرة للدور الأول.

وفي المجموعة السابعة، يتصدر منتخب البرازيل الذي ضمن تأهله في وقت سابق المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يليه منتخبات سويسرا (3 نقاط) والكاميرون وصربيا بنقطة لكل منهما، والتي تتنافس على بطاقة التأهل الثانية.

وفي المجموعة الثامنة، يتصدر منتخب البرتغال الذي ضمن تأهله سابقا المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبات غانا (3 نقاط) وكوريا الجنوبية وأوروغواي برصيد نقطة لكل منهما، والتي تتنافس على بطاقة التأهل الثانية.

مباريات اليوم:

16.00 غانا – أوروغواي

16.00 كوريا الجنوبية – البرتغال

20.00 الكاميرون - البرازيل

20.00 صربيا – سويسرا