ضربة موجعة للمنتخب البرازيلي

تلقى المنتخب البرازيلي، ضربة موجعة، بخسارة أحد أبرز لاعبيه حتى نهاية مونديال قطر 2022.

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي: "أكدت مصادر مقربة من اللاعب ومنتخب البرازيل أن غابرييل جيسوس سيغيب عن بقية كأس العالم".

وأضاف رومانو: "يعاني جيسوس من ألم في ركبته، ولن يتمكن من العودة للمباريات قبل جانفي المقبل رفقة فريقه الإنجليزي، آرسنال".

ولم يتوقف الأمر عند جيسوس فقط، حيث سيفقد المدرب تيتي، المدافع أليكس تيليس.

فحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن أليكس تيليس، سيغيب أيضًا عن مباريات البرازيل حتى نهاية كأس العالم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إصابته خطيرة في الركبة وقد يضطر للخضوع لعملية جراحية.

للتذكير فإن النجم الأول في "راقصي السامبا"، نيمار، غاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون ولا يزال مصيره مجهولا قبل مقابلة ثمن النهائي ضد كوريا الجنوبية هذا الإثنين.