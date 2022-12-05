البرازيل يتأهل ونيمار يطمئن (فيديو)

حقق المنتخب البرازيلي فوزا سهلا أمام نظيره الكوري جنوبي.

اقتطع رفاق العائد نيمار تأشيرة المرور للدور الربع النهائي في الشوط الأول بعد تقدمهم بأربعة أهداف كاملة.

واكتفوا في الشوط الثاني بتسيير المباراة أمام خصم لم يكن يملك الأسلحة الفردية ولا القوة الجماعية لزعزعة القلعة الصفراء، رغم تسجيلهم هدف الشرف في هذه المرحلة الثانية.

ومكنت المباراة أيضا عشاق السامبا من الاطمئنان على جاهزية نيمار الذي عاد للمنافسة بعد غياب خلال اللقاءين الماضيين بسبب اصابة على مستوى الكاحل.

وسيواجه البرازيل منتخب كرواتيا في الدور الربع النهائي.