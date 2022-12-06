المونديال ينهي مشوار مدرب آخر

أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو ترك منصبه مدرباً لكوريا الجنوبية بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 أمام البرازيل 1-4 في قرار متوقع منذ الماضي حسب تقارير إعلامية.

وقال بينتو بعد المباراة التي تأخر فيها فريقه 0-4 بعد 36 دقيقة: "يجب أن نفكّر في المستقبل، سيكون من دوني، علي أن أرتاح أعلنت ذلك للاعبين ورئيس الاتحاد هذا قرار اتخذته في سبتمبر ".

وكان بينتو استلم مهامه في عام 2018 خلفاً لتاي-يونغ شين. وتابع البرتغالي في مؤتمر صحافي "أشكر اللاعبين، قدّموا كل ما لديهم، لقد تشرفت بتدريبهم".

واعتبر أن الخسارة عادلة، أهنئ البرازيل، كانوا أفضل منا، هذا فوز طبيعي لفريق كبير مرشح لنيل اللقب".

وأردف المدرب البالغ 53 عاماً: "بمقدورنا أن نفخر بعمل دام أربع سنوات، وللمرة الثالثة في تاريخ الكرة الكورية نتمكن من التأهل من دور المجموعات".

يذكر أن بينتو يعد رابع مدرب يستقيل بعد كل من مدرب إيران كارلوس كيروش ومدرب المكسيك خيراردو مارتينو ومدير المنتخب الألماني أوليفير بيرهوف الذي أعلن الاتحاد المحلي إنهاء عقده عقب خروج المانشافت من بطولة كأس العالم بقطر من دور المجموعات، وكان بيرهوف قد تولى منصبه منذ عام 2004.