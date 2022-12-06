أزمة بين لاعبي بولندا والمدرب فما السبب؟

كشفت تقارير إعلامية بولندية، عن اندلاع أزمة داخل منتخب بولندا بين اللاعبين بسبب مكافأة وعدت بها الحكومة عقب مشاركة الفريق في نهائيات كأس العالم 2022.

وودعت بولندا مونديال قطر على يد فرنسا، عقب الخسارة بثلاثية لهدف، ضمن دور الـ 16.

ووفق موقع " العربية. نت " فإن موقع " meczyki" نشر تقريرا أوضح بأن خلافات كبيرة اشتعلت داخل منتخب بولندا بسبب مكافأة وعدت بها الحكومة البولندية، إذ وعد المنتخب بمكافأة تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليون زلوتي بولندي، أي ما يعادل 6 إلى 11 مليون دولار" في حال تخطي دور المجموعات.

وأضاف المصدر ذاته بأن اللاعبين سافروا إلى قطر ولم يظهر موضوع المكافآت في الأيام القليلة الأولى، لكن عندما أصبح التأهل قريبا بعد التعادل مع المكسيك والفوز على السعودية، اشتعلت الأجواء وسط الفريق، وتم التحدث مع اللاعبين والجهاز الإداري والفني أثناء عشاء متأخر بشأن وضع نظام محدد لتوزيع الحصص.

وواصل التقرير:" أراد بعض اللاعبين تقسيم المكافأة بناء على دقائق اللعب، وعارض روبرت ليفاندوفسكي، قائد المنتخب ومهاجم برشلونة، هذا الخيار، وجادل من أجل تقسيم المكافأة بالتساوي مع جميع اللاعبين الاحتياطيين وليس بناءً على دقائق اللعب".