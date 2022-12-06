إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي (فيديو)

حقق المنتخب المغربي، اليوم الثلاثاء، إنجازا تاريخيا بعدما بلغ ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر.

وتجاوز أشبال المدرب وليد الرقراقي، في ثمن النهائي، المنتخب الإسباني بضربات الترجيح (3-0) بعد مقابلة ماراطونية على ملعب المدينة التعليمية، انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويدين لاعبو المنتخب المغربي بالفوز والتأهل لحارسهم ياسين بونو الذي وقف في وجه مهاجمي "لاروخا" فأجهض فرصهم ثم منعهم من الوصول إلى شباكه خلال ركلات الترجيح.

وبات "أسود الأطلس" أول منتخب عربي يبلغ هذا الدور في تاريخ المونديال، كما يعتبر رابع منتخب إفريقي ينشط ربع النهائي بعد الكاميرون (سنة 1990)، السنغال (سنة 2002) وغانا (سنة 2010).