الكشف عن المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تعيين لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب تحت 21 عاما كمدرب لمنتخب " لاروخا" وهذا عقب إقالة لويس إنريكي من منصبه بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار لويس دي لافوينتي كمدرب جديد.

وأصبح لويس إنريكي رابع مدرب يقال من منصبه بعد خروج فريقه من كأس العالم.

يذكر أن دي لافوينتي، هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم إسباني في مركز الدفاع، ولد في 21 يونيو 1961 في إسبانيا شارك مع منتخب إسبانيا تحت 18 سنة وتحت 21 سنة وتحت 23 سنة لكرة القدم.

أما مع النوادي، فقد لعب مع برشلونة وأتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس ونادي إشبيلية.