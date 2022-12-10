مغادرة المدربين تتواصل في المونديال

أكد مدرب المنتخب الهولندي، لويس فان غال أنه لا يواصل مهامه مع الفريق وذلك عقب الإقصاء من منافسة كأس العالم على يد الأرجنتين.

وودع لويس فان غال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم لاعبيه معلنا نهاية مشواره مع الفريق عقب الهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني يوم الجمعة في دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وقال فان غال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة:" لن أستمر في منصبي كمدرب للمنتخب، فقد كانت هذه هي مباراتي الأخيرة، قمت بالإشراف على المنتخب في 20 مباراة ولم أخسر أيا منها، لا أعرف تحديدا عدد الانتصارات.

وأضاف: "الوقت الذي قضيته مع هذا المنتخب كان رائعا، كنت دائما أختار القائمة، أيضا في كأس العالم هذه أتيت بأربعة لاعبين شباب من أجل اكتساب الخبرة هنا، وكنت دائما أختار مجموعة قوية، وعندما أنظر لذلك التاريخ، أنظر له بطريقة إيجابية، وقد خرجنا فقط من هذه البطولة بسبب ضربات الجزاء".

وأردف المتحدث ذاته:" أترك خلفي مجموعة رائعة للغاية من اللاعبين، على الصعيد الشخصي وعلى صعيد كرة القدم، أفراد هذا الفريق قريبون للغاية من بعضهم البعض، المنتخب يتمتع بروح فريق عالية، وهو فريق متمرس وماهر للغاية، أفتخر بأنني رافقت هذا المنتخب على مدار عشرين مباراة دون خسارة، وقد لعبنا ضد منتخبات من النخبة ومن بينها منتخبات خرجت في وقت مبكر للغاية من المونديال".