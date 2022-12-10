المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ (فيديو)

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في كأس العالم 2022 بعدما بلغ نصف نهائي المنافسة متجاوزا نظيره البرتغالي، في ربع النهائي الذي احتضنه ملعب الثمامة بقطر، اليوم السبت.

وجاء تأهل أسود الأطلس بفضل هدف يوسف النصيري في الدقيقة 42، الذي حلق عاليا مسكنا الكرة في الشباك برأسية محكمة بعد خروج خاطئ لحارس المنافس.

وقاتل لاعبو ممثل القارة السمراء في الشوط الثاني رغم الإصابات والتراجع البدني، حيث صمدوا أمام الهجمات البرتغالية المتتالية بقيادة البديل كريستيانو رونالدو.

ما أنجزة أشبال المدرب وليد الرقراقي، مساء اليوم، يصنف في خانة "الملحمة" بعدما بات المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المونديال.