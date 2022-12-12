لاعبان مهمان يغيبان عن تدريبات "الديوك"

غاب كل من أورلين تشوميني ودايوت أوبيكانو عن تدريبات المنتخب الفرنسي، اليوم الإثنين، قبل 48 ساعة من مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 ضد المغرب.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية فإنه لم يتم الكشف عن سبب غياب اللاعبين المذكورين، اللذين يعتبران قطعة أساسية في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان.

ومن جهته يعاني المنتخب المغربي من بعض الغيابات أهمها نايف أكرد ونصير المزراوي، إضافة إلى شكوك حول مشاركة رومان سايس الذي خرج مصابا في مقابلة ربع النهائي ضد البرتغال.

ويتواجه المنتخبان هذا الأربعاء على ملعب البيت في الدوحة من أجل افتكاك بطاقة التأهل إلى نهائي المونديال.