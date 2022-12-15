ديشان يرّد بخصوص بن زيمة (فيديو)

فضّل ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا عدم الإجابة عن سؤال بشأن عودة كريم بن زيمة إلى المنتخب المتأهل على حساب المغرب إلى نهائي كأس العالم.

وأشار المتحدث ذاته الذي رفض التعليق على سؤال حول إمكانية عودة كريم بن زيمة إلى التشكيلة، والأنباء التي تؤكد انضمامه للمنتخب قبل النهائي، إلى أنّه سيعمل على التجهيز للموقعة أمام المنتخب الأرجنتيني ويركز على جوانب الاستشفاء في المقام الأول في ظلّ الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين مؤخراً.

يذكر أن بن زيمة تماثل للشفاء مطلع ديسمبر الجاري، وعاد إلى تدريبات ناديه ريال مدريد الإسباني.