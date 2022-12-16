إعلان حول بث نهائي المونديال

أعلنت مجموعة "بي إن" الإعلامية عن خطتها لبث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، بما في ذلك التغطية المباشرة والحصرية بلغات عديدة للمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر بين الأرجنتين وفرنسا.

وسيتوفر البث على قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، حسب ما أعلنته ذات القناة على موقعها الرسمي. ويأتي هذا في إطار التزام المجموعة بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي، حسب ذات المصدر.

كما ستُعرض المباراة، إلى جانب التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة "بي إن سبورتس " الرسمية على منصة "يوتيوب" .



وتُقام المباراة النهائية،يوم الأحد المقبل، بين المنتخب الأرجنتيني، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثالث في كأس العالم، والمنتخب الفرنسي حامل اللقب.