الفيفا يرفض طلبا لزيلينسكي

قال تقرير أمريكي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإلقاء"رسالة السلام العالمي" قبل انطلاق نهائي مونديال قطر، يوم الأحد المقبل.

وبحسب ما نقلته شبكة "سي أن أن " الأمريكية عن أحد مصادرها، فقد عرض مكتب زيلينسكي ظهوره عبر الفيديو أمام المشجعين بالملعب في قطر، قبل المباراة، وتفاجأ بالرد السلبي.



المصدر ذكر أن المفاوضات بين أوكرانيا والمؤسسة الرياضية لا تزال جارية، وأوضح قائلا "اعتقدنا أن الفيفا يريد استخدام منصته من أجل الصالح العام".

وذكرت شبكة " سي أن أن" أنها تواصلت مع الفيفا من أجل الحصول التعليق ، لكنها لم تتلق الرد على الفور.

واعتبرت أن هذا الطلب رغم كونه "غير تقليدي،" لكنه "غير مفاجئ"، إذ حاولت العاصمة الأوكرانية كييف مراراً استخدام الأحداث العالمية الكبرى، بغض النظر عن موضوعها، لإبقاء الأضواء العالمية على الحرب في أوكرانيا.