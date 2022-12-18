بن زيمة يحرج ماكرون

أحرج نجم ريال مدريد كريم بنزيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل المباراة المرتقبة بين الديوك والأرجنتين في نهائي كأس العالم، المقررة اليوم على ملعب لوسيل في قطر.

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أمس أن بن زيمة رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة لحضور المباراة النهائية للمونديال.

وأثارت إمكانية حضور بن زيمة النهائي جدلا كبيرا في اليومين الماضيين، بعدما امتعض المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديي ديشان من أسئلة الصحفيين بشأن موقف بن زيمة.

من جانبه، أثار نجم ريال مدريد المزيد من الجدل برسائل غامضة وجهها عبر حسابه على إنستغرام، قال في إحداها إنه "غير مهتم". كما نشر صورة له مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها: "ليلة سعيدة".

ويعد زيدان من أبرز المرشحين لخلافة ديشان إذا رحل الأخير عن منصبه بعد بطولة كأس العالم.

ومنعت الإصابة بن زيمة من المشاركة مع منتخب فرنسا في المباريات الأولى بالمونديال، ليغادر قطر عائدا إلى فريقه ريال مدريد، لكنه استعاد جاهزيته مؤخرا وشارك في مباراة ودية، ما أثار التكهنات حول وجود خلاف بينه وديشان.

من جانبه، وجه زين الدين زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد، صدمة قوية للاتحاد الفرنسي بشأن كأس العالم 2022.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، وجه الاتحاد الفرنسي دعوة إلى العديد من اللاعبين السابقين في تاريخ الديوك لحضور نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين اليوم على ملعب لوسيل.

وكانت الدعوة موضع تقدير كبير من قبل الأجانب السابقين.. في وقت يحاول الاتحاد الفرنسي تحسين علاقاته مع هؤلاء اللاعبين السابقين الذين ارتدوا قميص المنتخب الفرنسي.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن البعض رفض الحضور، وفي مقدمتهم زين الدين زيدان.

ومن المعروف أن زيدان يعد أقوى منافس للجلوس على مقعد ديديي ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، حال رحل الأخير عن منصبه عقب كأس العالم.

ولا يرتبط زيزو بأي ناد أو منتخب، وصرح من قبل بأنه يحلم بتدرب منتخب فرنسا يوما ما.