6 لاعبين يصنعون الفارق لمنتخب "التانغو"

تحمل رحلة الأرجنتين إلى نهائي مونديال 2022 لمواجهة فرنسا بصمة ليونيل ميسي، الهداف والممرر والقائد الفنّي والذهني لمجموعة من المواهب التي يمكن وصفها بالمحدودة.

لكن من حارس المرمى إيميليانو مارتينيز إلى المهاجم الشاب جوليان ألفاريز، هناك كوادر ومواهب واعدة برزت في قطر.

جوليان ألفاريز

صعود سريع.. كان هنا بشكل أساسي ليتعلّم ويكتسب الخبرة، لكن جوليان ألفاريز حرق المراحل أسرع مما كان متوقعاً، ورسّخ نفسه مهاجماً أساسياً مع إخفاق لاوتارو مارتينيز.

قبل المباراة النهائية اليوم، سجّل مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي اليافع، 22 عاماً، 4 أهداف.

وبالطبع يكون كل شيء أسهل بوجود ممرّر عبقري مثل ليونيل ميسي إلى جانبه، لكن منذ توليه المسؤولية بدلاً من مارتينيز كأساسي في التشكيلة، كان ألفاريز مؤدياً ناجحاً ومنيعاً أمام الضغط الذي أصاب بعض زملائه بشلل في الأداء أحياناً.

ونظراً إلى أن ميسي لا يستطيع فعل كل شيء أيضاً، فقد ضاعف ألفاريز جهوده في عملية الضغط، وعقّد حياة حرّاس المرمى والمدافعين.

يقول المدرب ليونيل سكالوني: "في سنّه، من الطبيعي أن ترغب في أكل العالم".

دي بول وماك أليستر

معاونان جيدان على غرار ألفاريز في الهجوم، ارتقى رودريغو دي بول وأليكسيس ماك أليستر إلى صدارة خط الوسط، مع معاناة الأساسيين المنتظرين.

كان دي بول بالتأكيد أساسياً محتملاً، لكن انسحاب جيوفاني لو سيلسو منحه مزيداً من المسؤولية. ومع ثقل عمليات الافتكاك والسرعات والصلابة الفنية الفعلية، أصبح لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني عنصراً ضرورياً الآن لسكالوني.

ماك أليستر إلى جانبه كان المفاجأة الحقيقية في تشكيلة الأرجنتينيين في قطر. لاعب خط وسط برايتون الإنجليزي هو ابن لاعب أرجنتيني دولي سابق، كارلوس ماك أليستر الذي لعب مباراتين مع دييغو مارادونا بقميص الأرجنتين، قبل أن يصبح نائباً ثم وزير دولة لشؤون الرياضة.

في قطر، عوض ماك أليستر الابن بتعدد استخداماته الصعوبات الجسدية التي واجهها أنخل دي ماريا، والأداء المخيب للآمال من لياندرو باريديس.

أوتامندي وروميرو

على خط المواجهة، حذّر المدافع نيكولاس أوتامندي بعد فوز الأرجنتين على هولندا في مباراة مثيرة شهدت توتراً شديداً، قائلاً "نحن 26 جندياً، 26 محارباً".

هو وكريستيان روميرو كانا على خط المواجهة. ليس طويل القامة وليس سريعاً جداً، فضلا عن أنه بطيء جداً الآن، لكن أوتامندي (34 عاماً، 99 مباراة دولية) مدافع متمرس يحبّ المبارزات، على الأرض كما في الهواء. في قطر تطوّر إلى مستوى ممتاز، لم يكن أحد يعتقد أنه قادر عليه.

إلى جانبه، يمثّل روميرو مستقبل "ألبيسيليستي" في خط الدفاع. بعمر الرابعة والعشرين ومع تواجده أساسياً مع ناديه توتنهام الإنجليزي، يُعدّ روميرو واحداً من 19 أرجنتينياً اكتشفوا كأس العالم.

كان متردداً في بداية البطولة، ثم اكتسب زخماً. وإذا ما لزم الأمر، يمكن لسكالوني أن ينتقل إلى 5 مدافعين من خلال إقحام ليساندرو مارتينيز الذي وصل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف ويعدّ واعداً للمستقبل.

"ديبو" مارتينيز

في نهاية ضربات الترجيح ضد هولندا، اندفع جميع اللاعبين الأرجنتينيين باتجاه مسدّد الضربة الحاسمة لاوتارو مارتينيز للاحتفال.

باستثناء ميسي الذي كان على الجانب الآخر من منطقة الجزاء لتهنئة حارسه إيميليانو "ديبو" مارتينيز، الذي وضع الأرجنتين على المسار الصحيح بصدّ أول ركلتين لـ "البرتقالي". وقال ميسي بعد المباراة "أخبرته أنه وحش، إنه ظاهرة".

الثلاثاء المنصرم ضد كرواتيا، كان "ديبو" مهماً مرة أخرى في ضربات الجزاء، لكن هذه المرة بشكل غير مباشر: فقد كان بالفعل هو الذي نصح ميسي بالتسديد بقوة وعالياً ضد دومينيك ليفاكوفيتش، بعدما لاحظ أن الحارس الكرواتي كان فعالاً للغاية وسريعاً في الكرات الأرضية.

كان مارتينيز حارساً عادياً ولاعباً برز متأخراً، لكنه نجح في تقديم بطولة كبيرة في قطر. فبالإضافة إلى مآثره في الضربات الترجيحية، كان له تصدّ عظيم في الأنفاس الأخيرة أمام أستراليا (2-1) في ثمن النهائي.