Direct: violent tremblement de terre en Turquie et en Syrie

*L'autorité de gestion des catastrophes et des urgences en Turquie : 1121 victimes du tremblement de terre, 7634 blessés et 2834 immeubles effondrés.

*Le Qatar lance un pont aérien vers la Turquie qui comprend une équipe de recherche et de sauvetage, un hôpital de campagne et une assistance humanitaire

*592 personnes ont été tuées et des centaines blessées en Syrie à la suite du tremblement de terre qui a frappé la source de la Turquie, selon le ministère syrien de la santé et les équipes de secours.

* Le responsable de l'autorité de gestion des catastrophes et des urgences en Turquie annonce que le nombre de morts dus au tremblement de terre dans le sud du pays est passé à 1 014.

*Le Centre de recherche sismique turc a annoncé qu’un nouveau séisme de magnitude 7,5 sur l’échelle de Richter avait frapper le sud de la Turquie.

*Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le nombre total de victimes du tremblement de terre est passé à 912 et 5.383 ont été blessés. "La priorité sont les opérations de sauvetage, nous avons 9.000 équipe sur le terrain" a-t-il ajouté.

*Un tremblement de terre de magnitude 7,9 a frappé, la ville de Kahramanmaras dans le sud de la Turquie tôt ce lundi, et a été ressenti en Syrie, au Liban, en l’Irak, en l’Egypte, en Grèce, à Chypre et en Arménie. Des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées en Turquie et en Syrie, et un grand nombre est encore coincés sous les décombres des immeubles qui se sont effondrés.

Les autorités turques ont annoncé le quatrième degré d’alerte, ce qui signifie le recours à l’aide internationale. L’armée turque contribue au trasnport des équipes médicales dans les zones touchées.

Selon un bilan provisoire des autorités turques et syrienne, le tremblement de terre aurait fait des centaines de morts et de blessés et causé l’effondrement d’un grand nombre de bâtiments.

Le vice-président turque Fuat Oktay a indiqué que selon un bilanc provisoire le seisme a fait 284 morts et 2000 blessés.

Le nombre de morts en Syrie s’élève à 320 morts dans un bilan provisoire.