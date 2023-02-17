جديد ملف تصنيع واستيراد السيارات

كشف المدير العام لليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة، بشير كشرود، اليوم الأحد، عن عمل جارٍ لتطبيق دفتر الشروط الخاص بتصنيع واستيراد السيارات

وقال كشرود، للإذاعة الجزائرية، إنّ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستقدّم المعلومات الضرورية حول "الوكلاء المتميزين"، قريبًا.

وأوضح كشرود أنّ لجنة متخصصة تعكف حاليًا على بحث دفتر الشروط الخاص بتصنيع واستيراد السيارات، مشيرًا إلى أنّ الأمر يتعلق بـ "عمل تقني محض يتم وفق مسار واضح، وعمل ميداني"، منوّها إلى عمل كبير جدًا يخصّ الذكاء الاقتصادي، يتمّ إنجازه على مستوى وزارة الصناعة، مسجّلاً أنّ بناء نظام معلومات على مستوى المؤسسات يقتضي ترسيخ الشفافية وإعطاء المعطيات.