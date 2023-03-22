لماذا غير إيلون ماسك شعار تويتر؟

شاهد عدد كبير من المستخدمين لمنصة تويتر (Twitter) رمز الكلب "دوج" بدلا من شعار الطائر الأزرق المستخدم عادة في المنصة.



فقد لاحظ بعض المستخدمين أن زر الصفحة الرئيسية في الزاوية العلوية من متصفحات الويب الخاصة بهم، والذي عادة ما يكون أيقونة الطائر الأزرق، قد جرى استبداله برسوم كاريكاتورية لكلب من سلالة "شيبا إينو".



ويعدّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك موقع تويتر، من أهم وأبزر الداعمين للعملة المشفرة "دوجكوين" (Dogecoin) التي يرمز شعارها لكلب من سلالة "شيبا إينو".



ونشر ماسك تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء أمس، أكد فيها وفاءه بوعد قطعه لأحد متابعيه منذ عام بشراء موقع التواصل وتغيير شعاره.



وكان ماسك من الداعمين البارزين للعملات المشفرة، وفي بعض الأحيان، سمح للأشخاص بشراء قطع معينة من سيارات تسلا باستخدام العملات المشفرة.



وارتفعت قيمة دوجكوين منذ أن ظهرت صورة الكلب على تويتر، حيث زادت من أقل من 8 سنتات إلى ما يقرب من 9 سنتات.



ويبدو أن صورة دوج تظهر فقط على واجهة مستخدم الويب لتويتر، وليس في التطبيقات.



ويواجه الملياردير الأميركي دعوى قضائية من قبل المستثمرين بدعوى أنه منخرط في مخطط نصب هرمي (المعروف أيضًا باسم مخطط بونزي "Ponzi") عن طريق استخدام عملة دوجكوين المشفرة التي تشير إليها تغريداته، للتلاعب بأسعارها، وفقًا لرويترز، وقد تقدم مؤخرًا بطلب لرفض الدعوى.



