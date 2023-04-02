05 فرق جزائرية في النهائي العالمي لمسابقة "هواوي"

فازت خمسة فرق جزائرية للمرة الرابعة على التوالي في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية (إفريقيا الفرونكفونية التي تضم 28 دولة)، على غرار العام الفارط الذي شهد فوز فريقين (السحابة والشبكة) وبالتالي، ستشارك الفرق في النهائي العالمي لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات المقرر تنظيمها في شهر جوان المقبل بالصين.

وأوضح البيان الصادر عن الشركة أنه وبعد النهائي الوطني لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أقيم في شهر ديسمبر من العام الماضي ، شارك خمسة فرق جزائرية في المرحلة الثانية وهي النهائي الإقليمي المنظمة عبر تقنية التواصل عن بعد، وواجهوا 50 فريقًا من 28 دولة في القارة الإفريقية في مجال السحابة الشبكة والحوسبة.

وبذلك احتلت الفرق المراكز الأول، الأمر الذي سيسمح لهم بتمثيل الجزائر في النهائي العالمي الذي سيقام في الصين في شهر جوان المقبل. وشارك خلال هذه الدورة 1700 طالبًا من 25 جامعة ومعهدًا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

للتذكير هذه المسابقة انطلقت في سبتمبر من العام الماضي، وهذا بزيارة فرق من هواوي إلى الجزائر لأكثر من 30 جامعة عبر مناطق مختلفة من البلاد وهذا لتحفيز الطلبة على المشاركة. وتم تسجيل أكثر من 3000 طالب في هذه المسابقة، اجتاز أكثر من 1000 منهم الاختبار الأولي وتم اختيار 130 منهم للنهائي الوطني.