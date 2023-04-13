هذا هو حجم مبيعات السيارات بالجزائر

قال تقرير متخصص إن حجم مبيعات السيارات في العالم العربي تخطى 1.7 مليون سيارة خلال العام الماضي 2022.

ووفقا لموقع "فوكس تو موف" الأمريكي المتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، فإن نتائج الاستقصاء في 15 سوقا عربيا، أظهرت تخطي مبيعات السيارات في الدول العربية 1.7 ملوين سيارة.

وحول نسب المبيعات داخل كل دولة، رصد التقرير تصدر المملكة العربية السعودية، مستحوذة على 36.7 بالمائة من نسبة المبيعات الكلية في العالم العربي، وهو ما يبلغ 625.9 ألف سيارة، لافتًا إلى ارتفاع هذه النسبة عن العام السابق، 2021، بما يقارب 7.1 بالمائة، وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 12.7 بالمائة، وهو ما يعني 217.2 ألف سيارة، فيما حلت الجزائر في الترتيب الـ 13 عربيا بانخفاض مبيعاتها بنسبة قدّرها التقرير خلال عام 2022، 22.8 بالمائة، محققة 25.4 ألف سيارة.

وفيما حلت مصر في المرتبة الثالثة بـ 186.8 ألف سيارة، بـ 10.9 بالمائة، جاء المغرب رابع بقرابة 144.1 ألف سيارة، وفي الكويت جاءت النسبة بـ 12.9 بالمائة، والعراق بنسبة 26.7 بالمائة.

ورصد التقرير تراجع المبيعات في سلطنة عُمان التي بلغت نسبتها 10.8 بالمائة بـ 64.3 ألف سيارة، فيما شهد سوق السيارات القطري نموا بلغ 34.9 بالمائة، بسبب استضافتها للمونديال العالمي لكرة القدم، محققة مبيعات وصلت إلى 61.4 ألف سيارة.

وفي تونس وصلت المبيعات إلى 55 ألفاً مع تراجع بلغت نسبته 10.5 بالمائة، بينما نمت في الأردن 26.7 بالمائة، البحرين تراجعت المبيعات بنسبة 4 بالمائة، وانخفضت كذلك في الجزائر 22.8 بالمائة محققةً 25.4 ألفا.