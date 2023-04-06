طرق تحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب

هناك عدة طرق لتحميل مقاطع الفيديو على هاتفك الذكي أو على حاسوبك من يوتيوب.



تحميل المقاطع من تطبيق "يوتيوب بريميوم" (YouTube premium)



يعد يوتيوب بريميوم أسهل طريقة لتحميل الفيديوهات من تطبيق يوتيوب، حيث يوجد فيه خيار تنزيل مباشر.



ويكلف يوتيوب بريميوم 11.99 دولارا شهريا إلا أنه يسمح لك بمشاهدة فيديوهات خالية من الإعلانات.



وعندما تقوم بتنزيل مقاطع فيديو من يوتيوب باستخدام يوتيوب بريميوم ستتمكن من مشاهدة هذه المقاطع بدون إنترنت.



التحميل باستخدام "في إل سي ميديا بلاير" (VLC media player) من ويندوز على الحاسوب



تطبيق "في إل سي ميديا بلاير" مجاني ويسمح لك بمشاهدة الفيديوهات وتشغيل الموسيقى على حاسوبك. أيضا يمكن من خلاله تحميل فيديوهات يوتيوب.



من أجل ذلك ثبّت التطبيق واتبع الخطوات التالية:



1- ابحث عن فيديو يوتيوب الذي تريد تحميله ثم انسخ عنوان "يو آر إل" (URL) من شريط عنوان متصفح الويب.



2- شغّل تطبيق "في إل سي".



3- إذا كنت تستخدم حاسبك المحمول، اضغط على "وسائط" (media) في شريط القائمة، ثم اختر "فتح البث الشبكي" (open network stream).



4- في النافذة التي ظهرت اختر علامة "تبويب شبكة" (network) ثم الصق عنوان "يو آر إل" الفيديو الذي تريد تحميله في صندوق النص في الأعلى، ثم اختر "تشغيل" (play) أو "افتح" (open) في الأسفل.



5- بعد دقيقة سوف يبدأ تشغيل فيديو يوتيوب.



6- اضغط على "أدوات" (tools) في شريط القائمة، ثم "معلومات الوسائط" (media information).



7- في نافذة "معلومات الوسائط الحالية" (current media information)، جد حقل "الموقع" (location) في الأسفل. اختر "يو آر إل" (URL) في صندوق النص ثم انسخه.



8- عد إلى متصفح الويب وألصق الرابط في شريط العنوان في أعلى الشاشة، ثم اضغط على "ادخل" (Enter).



9- بعد أن يبدأ الفيديو، اضغط على قائمة الثلاث نقاط في اليمين السفلي ثم اضغط على "تحميل" (download).



10- الفيديو سيتم حفظه على حاسوبك بصيغه "إم بي فور" (MP4)، يمكنك إعادة تسميته أو نقله متى أردت.



تحميل باستخدام "هيت باو" (hitpaw) على الحاسوب



يسمح برنامج "هيت باو فيديو كونفيرتر" (hitpaw video converter) بتحويل وتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب بدقة عالية مع سرعة تنزيل فائقة، ويدعم أغلب مواقع التواصل مثل "فيسبوك" (Facebook) و"إنستغرام" (Instagram) و"سبوتيفاي" (Spotify).



تحميل باستخدام "آي تيوب غو داونلودر" (ITubeGo Downloader)



"آي تيوب غو داونلودر" أداة تسمح لك بتحميل وتحويل مقاطع فيديو يوتيوب بصيغ مختلفة، ومن بينها "إم بي 3″ (MP3) و"إم بي فور" (MP4).



تحميل مقاطع يوتيوب على هاتفك باستخدام تطبيق "سناب تيوب" (snaptube)



"سناب تيوب" تطبيق يتيح لك تحميل مقاطع فيديو يوتيوب بصيغ مختلفة ودقة متنوعة، حيث يمكنك اختيار الصيغة وتحميل الفيديو لتتمكن من مشاهدته على هاتفك متى شئت وبدون إنترنت.