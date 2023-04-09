تويتر يعيد العلامة الزرقاء لحسابات المشاهير

أعاد تويتر خلال الساعات الأخيرة علامته الزرقاء إلى حسابات مشاهير ووسائل إعلام دون علم أصحابها، في خطوة بدا أن الموقع العملاق أراد منها امتصاص النقمة التي اثارها عقب بدئه تطبيق نظام التوثيق الجديد قبل أيام.

وتعني علامة التوثيق الزرقاء أنه تم التحقق من رقم هاتف المستخدم بواسطة النظام الأساسي، وبات مشتركا في (تويتر بلو) لقاء مبلغ شهري قدره ثمانية دولارات، بعدما كانت مجانية سابقاً وتضمن أصالة الحسابات وشهرة أصحابها.

ويندرج التغيير في إطار استراتيجية مالك تويتر الجديد إيلون ماسك الهادفة إلى التحقق من الحسابات وتحقيق إيرادات إضافية أيضا. لكن أقل من 5 في المئة من أصحاب الحسابات المعنية قبلوا الاشتراك المدفوع في (تويتر بلو).

وفوجئ المستخدمون الذين لم يدفعوا الاشتراك الشهري عن الخدمة الجديدة باختفاء العلامة الزرقاء القديمة من حساباتهم الخميس الماضي، في خطوة أثارت الاستياء في اوساطهم.

على أن كثيرا منهم بدأوا يلاحظون عودة العلامة في اليومين التاليين.

وعلى صعيده، أكد ماسك الجمعة أنه "دفع بنفسه مقابل بعض الاشتراكات" بعد أن رد على الاعتراضات بصورة طفل ملطخ بصلصة الطماطم ويرتدي مريلة عليها العلامة الزرقاء.