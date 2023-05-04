إحياء الذكرى الـ 64 لاستشهاد العقيد سي امحمد بوقرة

استحضرت اليوم بلدية أولاد بوعشرة بولاية المدية الذكرى الـ 64 لاستشهاد العقيد سي امحمد بوقرة بحضور السلطات الولائية وممثلي الأسرة الثورية ورفقاء السلاح الذين شاركوا في المراسم استهلت برفع العلم مع عزف النشيد الوطني إلى جانب وضع إكليل من الورود على النصب التذكاري.

ثمّ وقف الحضور دقيقة صمت ترحما على روح الشهيد لتُتلى بعد ذلك كلمة بالمناسبة ألقاها أحد الأئمة ترحّم فيها على شهداء الجزائر خُتمت بقراءة الفاتحة والدُّعاء لهم، وفي كلمة الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية المدية ذكر بسيرة الشهيد الذي سَقت دماؤه أديم منطقة أولاد بوعشرة في يوم 05 ماي من سنة 1959 بعد أن قضى سنتين كقائد للولاية التاريخية الرابعة، داعيا إلى الاقتداء بشخصية البطل الذي عُرف بتفكيره الهادف والمتميّز ناهيك عن رحابة الصدر وكرم خلقه وتواضعه وحنكته العسكرية.

مذكرا بخصال الشهيد الذي كان يرى في الشهادة مبدأ للحياة الكريمة وفي الكفاح طريقا للحرية، مُشيرا إلى أنّ تقليد إحياء ذكرى استشهاد العقيد "سي احمد بوقارة" يعكس روح التواصل المنتظم بين جيل الثورة المظفرة وجيل الاستقلال، موضحا ذلك على أنّ هذا الجيل على نفس الخطى التي بصمها شهداء الوطن من حيث الحفاظ على المكتسبات.