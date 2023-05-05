تنظيم التصفيات الجهوية للمهرجان الوطني لمسرح الهواة

سيتم تنظيم التصفيات الجهوية المؤهلة للطبعة 54 من المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة في الفترة الممتدة بين 10 ماي الجاري و4 جوان المقبل بـ6 ولايات، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان لمحافظة ذات التظاهرة الثقافية.

وتضمن البيان رزنامة هذه التصفيات التي ستنطلق في 10 ماي المقبل بالمسرح الجهوي "عز الدين مجوبي" بمدينة عنابة بالنسبة لـ 8 ولايات من الشرق الجزائري وتليها التصفيات الجهوية لباقي الولايات الشرقية (13 ولاية) بدار الثقافة بمدينة سطيف.

وتقام تصفيات الولايات الوسطى (9 ولايات) بالمسرح الجهوي "كاتب ياسين" بمدينة تيزي وزو بداية من 17 ماي الجاري وتليها تصفيات المنطقة الغربية التي تقام بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" بمدينة وهران بالنسبة لبعض الولايات (7 ولايات) وبقصر الثقافة بمدينة تلمسان بالنسبة للفرق المشاركة من والولايات المتبقية (7 ولايات)، إستنادا لنفس الوثيقة.

ولم يحدد البيان تاريخا لتصفيات الولايات الجنوبية (10 ولايات) التي ستنظم بدار الثقافة بمدينة ورقلة خلال الشهر المقبل.

وأعلنت ذات المحافظة الأسبوع الماضي عن تنظيم الطبعة 54 من المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة في مدينة مستغانم في الفترة الممتدة بين 5 و 12 جويلية المقبل بالتزامن من الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب.

وتنتهي اليوم الجمعة عملية إستقبال ملفات المشاركة في هذه الطبعة المفتوحة لجميع الفرق الهاوية الراغبة في التنافس دون تمييز على أن يقدم العرض كاملا أمام لجنة التحكيم في الموعد والمكان المحددين دون أن تكون قراراتها قابلة للطعن، يضيف نفس المصدر.

وكان المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة الذي يعتبر أقدم تظاهرة ثقافية على المستويين العربي والإفريقي (تأسس سنة 1967) قد عاد للنشاط من جديد العام الماضي بعد سنتين من الغياب بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا.

للتذكير وبالرغم من حجب الجائزة الكبرى للمهرجان (أحسن عرض مسرحي متكامل) في الطبعة 53 لهذه التظاهرة الثقافية التي أقيمت بمدينة مستغانم بين 26 سبتمبر و1 أكتوبر 2022 بسبب ضعف العروض المسرحية المقدمة تم اختيار 5 فرق هاوية للمشاركة في الطبعة الماضية للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة.