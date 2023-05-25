أمطار رعدية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني الأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة تساقط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد.

وتبدأ صلاحية النشرية صالحة ليوم الخميس الموافق لـ 25 ماي 2023 إلى غاية الساعة (16:00) الرابعة مساءا، والولايات المعنية هي تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، شمال البويرة و شمال المدية.

وكمية الأمطار المتوقعة من 20 إلى 40 ملم و قد تصل إلى 50 ملم .

أما في ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، جنوب بجاية، جنوب جيجل، جنوب سكيكدة، جنوب عنابة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة و تبسة.

فان صلاحية النشرية ابتداء من اليوم على الساعة التاسعة (09:00) صباحا إلى غاية الساعة العاشرة (22:00) ليلا.

وكمية الأمطار المتوقعة من 20 إلى 40 ملم و قد تصل إلى 50 ملم .