نصائح للوقاية من ضبابية الدماغ والنسيان

قالت خبيرة إن أعراض المشكلات المعرفية مثل ضبابية الدماغ والنسيان يمكن أن تكون مرتبطة بالنظام الغذائي.



وحذرت عالمة الأعصاب، إميلي ماكدونالد، من الولايات المتحدة، من أن النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى "شيخوخة" أدمغتنا وقد أكدت على بعض النضائح للمساعدة في منع التدهور المعرفي.



وشاركت نصائحها للوقاية من أعراض مثل ضبابية الدماغ والنسيان.



وأوضحت: "تم ربط الأطعمة المصنعة بالشيخوخة الإدراكية - مما يمنحنا ضبابا ونسيانا. اتصال القناة الهضمية حقيقي للغاية".



وتتضمن أمثلة الأطعمة المصنعة الشائعة ما يلي:



- حبوب الإفطار.



- الجبنه.



- الخبز.



- الوجبات الخفيفة اللذيذة، مثل رقائق البطاطس، ولفائف النقانق، والفطائر.



- منتجات اللحوم، مثل السجق والسلامي.



- وجبات الميكروويف أو الوجبات الجاهزة.



- الكعك والبسكويت.



وقالت: "الأطعمة الكاملة والدهون الجيدة مفيدة لأدمغتنا - مثل الأفوكادو. العنب البري مفيد حقا لعقلك".



وتشمل الأطعمة الكاملة:



- الحبوب.



- الفواكه والخضراوات.



- اللحم.



- السمك.



- البيض.



- البقوليات والمكسرات والبذور.



وقالت إميلي أيضا إنه لا ينبغي لنا الوصول إلى هواتفنا بمجرد استيقاظنا في الصباح - وبدلا من ذلك يجب أن ننتظر 20 دقيقة على الأقل.



وقالت: "دماغنا ينتقل بين النوم والاستيقاظ. دماغنا يمكن إيحاءه حقا. يقرأ الكثير من الناس أشياء مرهقة - مما يدفعك إلى الشعور بالتوتر. ما تضعه في ذهنك هو أمر بالغ الأهمية. الذهاب إلى هاتفك أول شيء يعبث بالدوبامين. إنه يخلق شغفا لإبقائك راغبا في التقاط هاتفك".



وشاركت روتينها الصباحي الخاص. قالت: "أستيقظ وأستمع أو أقول تأكيدات إيجابية. أضع وضع السكون. حاول ألا تنظر إلى هاتفك لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل بعد الاستيقاظ".



وقالت إميلي إن الأمر نفسه ينطبق في الليل ويجب علينا إيقاف تشغيل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف في غضون ساعة قبل الذهاب إلى الفراش.



وأضافت أن فعل التأمل يمكن أن يصنع العجائب للدماغ خاصة في الصباح.



وقالت إميلي: "الجميع يقول، لا أستطيع التأمل، لكن الجميع يستطيع ذلك. إنه حقا سحر للتركيز. إنه يزيد من ولادة خلايا دماغية جديدة في الحُصين - التي تتحكم في تعلمنا وذاكرتنا. إنه يحافظ على دماغك شابا".