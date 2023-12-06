شراكة بين وكيل "أوبل" و"أليانس" للتأمينات

وقع اليوم الأربعاء بالبليدة مجمّع حليل، الوكيل المعتمد لعلامة السيارات "أوبل" في الجزائر، وشركة "أليانس" للتأمينات اتفاقية شراكة.

ووقع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الأولى، الرئيس المدير العام لشركة "أليانس" للتأمينات حسان خليفاتي، ومدير قسم السيارات لمجمع حليل، نسيم بن قرقورة، وسيتم في إطار هذه الاتفاقية تقديم جملة من الخدمات للزبائن من بين المكتتبين لبوليصات تأمين لدى شركة تأمين وزبائن "أوبل" الجزائر.

وشملت الاتفاقية ضمان خدمة مباشرة من شركة "اليانس" للتأمينات على مستوى كل قاعة عرض "أوبل" الجزائر وضمان المصاحبة والمتابعة المستمرة، وكذا المصاحبة في كل حوادث دون تدخل المعني أو الزبون.

وتسمح الاتفاقية أيضا بإنجاز الخبرة وإصلاح الأضرار في حالة الحوادث على مستوى ورشات "أوبل" الجزائر، مع دفع الخدمات من قبل شركة "أليانس" للتأمين وتوفير قطع الغيار الأصلية ويد عاملة مؤهلة.

ففي حالة الأعطاب والحوادث، يتم التكفل بشحن السيارة من خلال خدمة "المساعدة " إلى ورشات "أوبل" الجزائر، ليتم تقدير الخسائر التكفل بها، ويسمح الإجراء بدفع تكاليف إصلاح سيارات "أوبل" التي تعرضت لأضرار، دون أن يكون لدى المؤمن له مشاكل بشأن الإجراءات الإدارية.