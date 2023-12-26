أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتلقّت الأسواق دعمًا من التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) سيبدأ قريبًا خفض أسعار الفائدة، مما يعزز النمو الاقتصادي العالمي ويغذّي الطلب.

وبحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري، بنسبة 0.35%، لتصل إلى 79.35 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري، بنسبة 0.37%، لتصل إلى 73.83 دولارًا للبرميل.