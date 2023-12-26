اجتماع جزائري صيني بخصوص منجم غارا جبيلات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، وفدا عن الائتلاف الصيني "سي. إم .إتش"، بقيادة رئيس الائتلاف، زهو زهيبانغ، ونائب الرئيس المدير العام للمجمع الصيني شنغهاي دلونغ ستيل، كان يونغهاي.

وتم اللقاء بحضور الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي المنجمي "سوناريم"، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب "فيرال"، فرع سوناريم، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة ومن فيرال.

ووفق بيان وزارة الطاقة والمناجم، تطرقت الأطراف إلى حالة علاقات التعاون بين الائتلاف الصيني سي. إم .إتشن، شريك مجمع سوناريم، في مشروع استغلال منجم غارا جبيلات.

كما بحث الوزير فرص التعاون والاستثمار، مع نائب الرئيس المدير العام للمجمع الصيني "شنغهاي دلونغ ستيل"، في مجال الصناعة التحويلية وإنتاج المواد المصنعة والنصف مصنعة من الحديد والصلب، من خلال استغلال الحديد الخام المستخرج من منجم غارا جبيلات، حيث يعتبر مجمع "دولونغ ستيل" من أكبر المجمعات الصينية الكبرى في مجال الحديد والصلب، بإنتاج سنوي يقدر بـ35 مليون طن سنويا وبرقم أعمال يقدر بـ35 مليار دولار أمريكي ويشغل 46000 عامل وله عدة استثمارات خارج الصين.

وقد ثمنت الأطراف، بهذه المناسبة، المستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين، ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم، مؤكدين عزمهم على المضي قدما من أجل تكثيف التبادلات والزيارات من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون قصد تعميق الشراكة بين المؤسسات المنجمية في كلا البلدين.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم على استعداد الجزائر لتطوير وتعميق هذا التعاون مع الشركات الصينية في المجال المنجمي والمعدني، على غرار مشروع منجم غارا جبيلات واستغلاله من خلال دعم انجاز مشاريع مشتركة في الصناعات التحويلية في المستقبل القريب، لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية وتصدير الفائض.