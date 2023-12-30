وزير النقل يأمر بتوفير خدمات في مستوى تطلعات السكان

اعتبر وزير النقل محمد حبيب زهانة " ان خط السكة الحديدية " بوغزول الجلفة " نموذج للعصرنة والجودة التكنولوجية والمعمارية على المستوى الوطني من خلال محطاته التي بدأها الوزير من مدينة " عين وسارة مرورا بمدينة " حاسي بحبح " وصولا إلى عاصمة الولاية الجلفة ،

حيث توقف لدى استماعه لشروحات حول انجاز هذا الخط عند تسعيرة الركاب من مختلف المحطات متسائلا عن ضرورة إيجاد درجات للراكبين والعمل بها النظام المعمول به عالميا خاصة أن ضمان الجودة متوفر ويبقى على القائمين مسؤولية الصرامة في جانب الخدمات خاصة النظافة واحترام المواقيت .

ومن جانب اخر دعا الى ضرورة العمل بدوام متواصل لإنجاز البرنامج التكميلي الذي منحه الرئيس لولاية الجلفة بالنظر الى ضخامته وكثرة عملياته وتوفير خدمات في مستوى تطلعات الساكنة، عن طريق احترام المواقيت المبرمجة للقطارات، والتكفل الأمثل بالمسافرين.