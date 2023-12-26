تعليمة هامة بخصوص احتفالات "يناير"

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن برمجة أنشطة ثقافية في إطار منتدى الكتاب مُخصصة للتعريف بالأدب والكتاب الأمازيغي تحت الشعار الرسمي للاحتفاء بالسنة الأمازيغية الجديدة 2974.

وفي تعليمة هامة وجهتها الوزارة إلى مدراء الثقافة الولائيين، للتبليغ لمدراء المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، أن الأنشطة المُزمع تنظيمها تندرج في إطار مساهمة قطاع الثقافة في الاحتفال بعيد يناير 2974 والطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية.

ودعت الوزارة، إلى استضافة مؤلفين وكُتاب وجمعيات ينشطون في هذا المجال بهدف ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية والترويج لهما، تنظيم قراءات ونقاشات حول الإصدارات باللغة الأمازيغية وحول الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تكريمات للكُتاب ومعارض للتعريف بالإصدارات وبيع بالتوقيع.

وأولت الوزارة أهمية قصوى لتنظيم هذه الأنشطة على مستوى كافة مكتبات المطالعة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 11 و13 يناير 2024″، مؤكدة على ضرورة المُتابعة من طرف مُدراء الثقافة لضمان السير الحسن لهذه الفعاليات.