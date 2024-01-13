جديد مصنع "كيا"

صرح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ان مصنع "كيا" المتواجد ببلدية جرمة ولاية باتنة، سيعود إلى العمل قبل شهر رمضان المعظم .

وتحفظ الوزير في نفس التصريح عن ذكر العلامة التي سيحملها المصنع مفضلا عدم الخوض في هذا الملف الذي ستحسم فيه السلطات العليا .

وعاد "علي عون" للتذكير بالصعوبات التي واجهها المصنع وعماله بعد قرار غلقه ووعد الطبقة العمالية بالعودة للعمل به وفي مناصبهم وفي فترة قريبة قد لا تتعدى شهر رمضان بحسب امنياته ، رابطا اتخاذ القرار النهائي للتقرير الذي سترفعه لجنة مختصة ستقوم بعملية فحص للعتاد والتجهيزات التي يتوفر عليها على أن تكون استشارة وتنسيق مع وزيري العدل والمالية للفصل النهائي في هذا الأمر.