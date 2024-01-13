الجزائر تقدم هبة إلى كينيا

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدمت الجزائر هبة متكونة من 16 ألف طن من الأسمدة إلى جمهورية كينيا.

ويتعلق الأمر بسماد اليوريا 46 الذي يستعمل بشكل أساسي في تخصيب التربة ومنه رفع مردودية الإنتاج الفلاحي في هذا البلد الذي يعاني أزمة غذائية حادة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار سياسة الجزائر التضامنية والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية".

وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن خلال إشرافه على انطلاق فعاليات المعرض الوطني للإنتاج ديسمبر الماضي، خلال زيارته لجناح أسميدال، أن إفريقيا تمثل أولوية للصادرات من الأسمدة، المنتج الاستراتيجي الذي يتزايد الطلب عليه حول العالم.