أسعار النفط فوق هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.

إذ طغت التوترات الجيوسياسية وتعطل إنتاج النفط في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، بسبب الطقس البارد، على المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب الصيني.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 2 بالمائة، مع صدور بيانات انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقعات أوبك بنمو قوي نسبيًا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين.

وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2024، بنسبة 0.14 بالمائة، لتصل إلى 79.21 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير المقبل، بنسبة 0.05بالمائة، لتصل إلى 74.12 دولارًا للبرميل.