أرقام هامة كشف عنها وزير التجارة

قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم على هامش افتتاح صالون باتيماتيك، مجموعة من الأرقام العامة.

وقال الوزير خلال إشرافه فرقة وزير السكن والعمران والمدينة وعدد من أعضاء الحكومة، إن الجزائر ثاني مصدر لمادة الكلنكر في العالم، بعد الفيتنام بقيمة إجمالية تقدر بـ438,84 مليون دولار.

واضاف وزير التجارة إن الجزائر ثالث مصدر لمواد البناء للسوق الإفريقية بقيمة اجمالية تقدر بـ 680 مليون دولار، وذكر أنه سيتم تنظيم معرض باتيماتيك في افريقيا تحت اسم معرض الجيريا كونستريكش.

وصادرات الجزائر من مواد البناء تجاوزت حسب أرقام الطيب زيتوني 1,2 مليار دولار. قال إن أهم الدول المستوردة للكلنكر من الجزائر هي :

- فرنسا: 172,78 مليون دولار

- إيطاليا: 113,03 مليون دولار

- بلجيكا: 89,43 مليون دولار

وأوضح المتحدث أن إنتاج الاسمنت في الجزائر بلغ 39 مليون طن سنة 2022، ينتجه 18 مصنع موزع عبر عدة ولايات، وأضاف أن حجم الإنتاج المحلي يتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلية المقدرة بنحو 21 مليون طن.

وأشار الوزير، أن صادرات الجزائر لم تكن تتعدى 60 مليون دولار في 2019، لترتفع في 2023 إلى 747 مليون دولار، بفضل زيادة قدرات الانتاج الوطني من هذه المادة الاستراتيجية، مؤكدا أن هذا الارتفاع يعكس الحركية التي يعرفها قطاع مواد البناء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.