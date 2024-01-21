الاتحادية الكونغولية تخرج عن صمتها

أدانت الاتحادية الكونغولية لكرة القدم بشدة الاعتداءات العنصرية التي تعرض لها القائد تشانسيل مبيمبا، بعد مباراة الأمس، التي جمعت منتخب الكونغو الديمقراطية ونظيره المغربي في إطار كأس الأمم الإفريقية.

وأكدت ذات الهيئة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن العنصرية ليس لها مكان في الرياضة أو في المجتمع، معربة عن وقوفها مع مبيمبا كما أدانت تلك الأعمال التي وصفتها بـ"الشنيعة".

ونشرت الاتحادية الكونغولية بيانا جاء فيه: "في نهاية مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد، في اليوم الثاني من مقابلات المجموعة السادسة، تعرض قائد الفهود، تشانسيل مبيمبا، لعبارات غير لائقة من اللاعبين المغاربة، على غرار مدربهم، ووصل الأمر إلى حد تعرضه لاعتداء منهم في ممرات غرفة تبديل الملابس".

وأضاف البيان: "تعرب الاتحادية الكونغولية عن سخطها الشديد إزاء هذا الأمر، وتشجب مثل هذا الموقف غير الرياضي وتحتفظ بالحق في استخدام وسائل الاحتجاج الممكنة من خلال الإشارة بشكل خاص إلى اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حتى لا يتكرر هذا الخطأ خلال مباريات كرة القدم في القارة".