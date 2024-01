Belmadi défend Mahrez

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a pris la défense du capitaine d’équipe des « verts », Ryad Mahrez, suite aux sévères critiques formulées à son encontre à propos de la baisse de son niveau à la CAN de la Côte d’Ivoire.

Dans une conférence de presse qu’il a animée e lundi sur le match de demain face à la Mauritanie, Djamel Belmadi a déclaré : « Je ne veux pas que les gens oublient ce que Mahrez sait faire. Ok, ce n’était pas ses deux meilleurs matchs en sélection, mais ne le tuez pas trop vite. Je ne vous dirais pas si il sera titulaire ou sur le banc, ce n’est pas le plus important. Ça reste notre capitaine, il a toujours joué sous pression, j’ai toute confiance en lui, l’équipe a toute confiance en lui ».

A la question d’un journaliste mauritanien s’il démissionnera en cas d’élimination, Djamel Belmadi a répondu « Inchallah nous allons gagner demain »

Interrogé si lui et ses coéquipiers souffraient d’un problème psychologique, Houssam Aouar a répondu : « Non, je ne pense pas qu’il y a un problème dans les têtes. Comme je l’ai dit auparavant, on est composé de grands, voire de très grands joueurs. Donc forcément, on n l’expérience de de savoir de vite switcher dans la tête. Bien sûr, on sait que ça fait cinq matchs qu’on n’a pas gagné en coupe d’Afrique, mais ça c’est simplement des statistiques. Le plus important c’est ce qu’on fait sur le terrain et surtout comment on se sent au quotidien pour ensuite retranscrire ce genre de matchs ».